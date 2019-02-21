Эксперты назвали основную причину смерти мужчин в России

Так, в число болезней системы кровообращения входят инфаркт миокарда, инсульт и другие.

По результатам исследования Росстата, самая частая причина смерти мужчин в России — это болезни системы кровообращения. Об этом сообщает RT.

По данным исследователей, на конец 2017 года в России было зафиксировано 102 тысячи случаев смерти среди мужчин в возрасте от 16 до 59 лет, которые скончались по этой причине. В число болезней системы кровообращения входят инфаркт миокарда, инсульт и другие.

Вторыми по частоте смертельных случаев стали внешние причины, в которые включены несчастные случаи, нападения, ДТП и прочие похожие происшествия. По таким причинам было зарегистрировано 86,9 тыс. смертей. На третьем месте — смертность от новообразований — более 42 тысяч за год.

Кроме того, более 26 тысяч мужчин ушли из жизни из-за болезней органов пищеварения, около 20 тысяч — от инфекционных и паразитарных болезней. Ещё приблизительно 12 тысяч умерли от болезней органов дыхания. Всего же за 2017 год в РФ умерло 317,5 тысячи мужчин трудоспособного возраста.

Ранее Лайф сообщал, что, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, не менее 70% мужских смертей связаны с употреблением алкоголя.