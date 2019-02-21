Представились газовщиками. Под Рязанью задержали мужчин, обокравших ветерана ВОВ

Как оказалось, один из злоумышленников ранее был судим за аналогичное преступление.

В Рязанской области задержали подозреваемых в краже денег из квартиры 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которые представились газовщиками. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, преступление было совершено в городе Новомичуринске. Злоумышленники встретили 79-летнюю супругу пенсионера у подъезда и сказали, что им нужно осмотреть газовое оборудование.

— При осмотре плиты и подготовке заявления о необходимости её замены один мужчина отвлёк внимание хозяйки, — рассказала Волк. — В это время его сообщник зашёл в комнату, в которой находился её муж, и вытащил из кармана пиджака с наградами конверт с деньгами.

Лжегазовиков, а также машину, на которой они скрылись, удалось задержать после того, как правоохранители опросили хозяев дома и соседей и обследовали окружающую территорию. Как оказалось, один из злоумышленников ранее был судим за аналогичное преступление. В отношении его сообщника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.