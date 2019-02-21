ГИБДД просит водителей в Москве отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

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ГИБДД просит водителей в Москве отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

В ведомстве предупредили автолюбителей о возможности образования наледи на проезжей части.

Столичная Госавтоинспекция попросила водителей отказаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада, который будет продолжаться на протяжении двух суток. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

— Возможно образование снежной наледи на проезжей части... По возможности, рекомендуем отказаться от поездок на личном автотранспорте, — призывает ведомство.

Тех водителей, которые предпочтут автомобили для передвижения по городу, настоятельно просят быть максимально внимательными на дорогах.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какие погодные сюрпризы ожидаются в России в марте.

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