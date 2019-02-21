"Массивы снеговых туч". Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 февраля

Температура воздуха в столице сегодня от 0 до –2 градусов, в Подмосковье от 0 до –5 градусов.

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, временами снег, метель и гололедица. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос", отметив, что к Москве и области "будут прорываться массивы снеговых туч и более холодный воздух" в сопровождении порывистого ветра.

Температура воздуха в столице сегодня от 0 до –2 градусов, в Подмосковье от 0 до –5 градусов. Вечером же синоптики обещают похолодание.

— Ветер северо-западный 7–12 м/с, порывы до 15 м/с, — говорится в сообщении центра. — Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт. ст.

Как писал Лайф, ранее синоптики рассказали о погодных сюрпризах в марте.