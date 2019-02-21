Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за снегопада

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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за снегопада

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр

Согласно прогнозу, в столице ожидается облачная погода, временами метель и гололедица.

По причине обрушившегося на столицу снегопада в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено 28 авиарейсов. Это следует из данных онлайн-сервиса "Яндекс.Расписание".

Во Внуково отложен вылет четырёх самолётов и столько же отменено. В Шереметьево задержано пять авиарейсов. В Домодедово восемь вылетов задержано и семь отменено. Из Жуковского все самолёты отправляются по расписанию.

Ранее синоптики предупредили, что в столичном регионе ожидается облачная погода, временами снег, метель и гололедица.

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