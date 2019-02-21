В школе заверили, что не запрещали телефоны из-за фото мяса с "щупальцами"

Скандал в учебном заведении произошёл из-за появления в соцсетях снимков со странным блюдом в столовой.

Администрация средней школы в посёлке Юргамыше Курганской области заверила, что ученикам не запрещали проносить в столовую мобильные телефоны из-за размещения в соцсетях фото мяса с "щупальцами".

— Это неправда. Никто об этом не говорит учащимся, никто школьникам не запрещает брать в столовую мобильные телефоны, — цитирует РИА "Новости" представителя учебного заведения.

Ранее Лайф рассказывал, что школьники на своём обеде успели сфотографировать "шипованное" мясо. Инцидентом заинтересовались сотрудники СК РФ по региону и совместно с Роспотребнадзором начали проверку. Позже сообщалось, что после этого детям запретили приносить сотовые телефоны в столовую.