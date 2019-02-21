СМИ: Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

Бизнесмену инкриминируют "мошенничество в особо крупном размере в составе группы".

Основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СКР.

— Следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере в составе группы", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, остальным пяти фигурантам громкого дела также будут предъявлены обвинения сегодня, 21 февраля.

Напомним, основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пять человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. Суд арестовал основателя Baring Vostok в субботу, 16 февраля.