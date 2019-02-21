Air France отменила рейсы в Венесуэлу

Представитель авиакомпании отметил, что пассажирам предлагается возможность перенести дату полёта.

Авиакомпания Air France отменила ближайшие рейсы в Венесуэлу, а также рейсы из этой страны из соображений безопасности. Как сообщается в заявлении перевозчика, речь идёт о рейсах на 23, 24 и 25 февраля, когда ожидается начало доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Представитель Air France в комментарии для AFP сообщил, что пассажирам предлагается возможность перенести дату полёта.

Напомним, ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости страны. Как писал Лайф, оппозиционный парламент одобрил доставку помощи.