Российские туристы стали чаще ездить за рубеж

Самым популярным направлением у россиян в 2018 году стала Турция — туда было совершено 5,9 миллиона поездок.

За 2018 год граждане России совершили более 44,5 миллиона выездов за границу. Это данные пограничной службы ФСБ, сообщает АТОР.

Количество поездок россиян за границу возросло на 6,1% по сравнению с 2017 годом.

30,8% от общего количества поездок было совершено в страны так называемого ближнего зарубежья, среди них Украина, Казахстан, Молдавия, Грузия и Армения.

Доля выездного потока в страны дальнего зарубежья (за исключением приграничных стран) составила 45,7%, то есть почти половину от общего числа поездок граждан за границу. Первые пять мест в десятке самых популярных стран дальнего зарубежья у россиян занимают Турция, Германия, Таиланд, Италия и Испания.

Напомним, в 2018 году граждане России стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в 2017 году.