Московский метрополитен одарит мужчин 23 февраля

А в вестибюле станции "Маяковская" разместится барбершоп, где пассажирам бесплатно обещают стильно уложить усы и бороду.

В День защитника Отечества Московский метрополитен обещает подарить мужчинам носки, а также приглашает стильно уложить бороду и усы в барбершопе. О подготовке к 23 февраля пресс-служба столичной подземки рассказала ТАСС.

— Мы решили поиронизировать над "традиционным" мужским подарком. 23 февраля на всех стойках "Живое общение" с 10 утра и до 17 вечера можно получить носки. Количество подарков и размерный ряд ограничены. Получить подарок смогут только мужчины, — цитирует агентство заявление представителя Московского метрополитена.

Ранее Лайф рассказывал, что между Днём святого Валентина и Днём защитника Отечества метрополитен проводит распродажу сувенирной продукции: кружек, открыток, толстовок, шарфов и многого другого. На продукцию с видами станций, картой метрополитена или символикой метро распространяется скидка до 50 процентов.