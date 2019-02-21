"Ушла вся дурость". Жена Кокорина считает, что СИЗО сделал его лучше

Минувшие четыре месяца Дарья назвала катастрофой, но ситуация, по её мнению, дала их семье "много плюсов".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин за время своего пребывания в СИЗО осознал многие ошибки, из него ушла вся дурость. Об этом заявила супруга футболиста Дарья Валитова в эфире телеканала "Россия 1".

— Произошедшее — это какая-то дурость, свойственная мужчинам до определённого возраста. Всё это ушло, Саша повзрослел. Он осознал многие ошибки в своём поведении, в том числе и в отношении меня, — призналась Дарья.

Минувшие четыре месяца она назвала катастрофой, но арест Кокорина дал их семье "много плюсов": муж "очень сильно" изменился за время нахождения под стражей.

Жена Кокорина призналась, что тяжелее всего было в конце декабря, поскольку семья впервые встречала Новый год не вместе. По её словам, их ребёнок тоже тяжело переносит разлуку, чувствует происходящее.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они арестованы по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Ранее меру пресечения Кокорину и Павлу Мамаеву продлили до 8 апреля 2019 года. Адвокаты футболистов подали апелляцию на вердикт суда.