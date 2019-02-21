"Ушла вся дурость". Жена Кокорина считает, что СИЗО сделал его лучше

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"Ушла вся дурость". Жена Кокорина считает, что СИЗО сделал его лучше

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Минувшие четыре месяца Дарья назвала катастрофой, но ситуация, по её мнению, дала их семье "много плюсов".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин за время своего пребывания в СИЗО осознал многие ошибки, из него ушла вся дурость. Об этом заявила супруга футболиста Дарья Валитова в эфире телеканала "Россия 1".

— Произошедшее — это какая-то дурость, свойственная мужчинам до определённого возраста. Всё это ушло, Саша повзрослел. Он осознал многие ошибки в своём поведении, в том числе и в отношении меня, — призналась Дарья.

Минувшие четыре месяца она назвала катастрофой, но арест Кокорина дал их семье "много плюсов": муж "очень сильно" изменился за время нахождения под стражей.

Жена Кокорина призналась, что тяжелее всего было в конце декабря, поскольку семья впервые встречала Новый год не вместе. По её словам, их ребёнок тоже тяжело переносит разлуку, чувствует происходящее.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они арестованы по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Ранее меру пресечения Кокорину и Павлу Мамаеву продлили до 8 апреля 2019 года. Адвокаты футболистов подали апелляцию на вердикт суда.

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