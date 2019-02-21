Во Владивостоке арестован водитель, насмерть сбивший мать с ребёнком на тротуаре

Ранее полиция показала видео допроса подозреваемого, на котором он признался, что сбежал из страха перед тюрьмой.

Суд во Владивостоке арестовал на два месяца водителя, подозреваемого в наезде на семью с ребёнком на тротуаре. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

36-летний Николай Т. 18 февраля сбил семью из трёх человек — отца, мать и их полуторагодовалого сына. В результате женщину и ребёнка спасти не удалось. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП, но был задержан спустя сутки. Лайф опубликовал видеозапись с места трагедии.

Ранее МВД опубликовало видео допроса подозреваемого, на котором он объяснил, почему сбежал. По словам Николая, он испугался тюрьмы.