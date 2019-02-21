В Москве разработали устройство, позволяющее не потерять багаж в аэропорту

Ожидается, что новые маркировки позволят сократить число потерь чемоданов и сумок примерно на 70%.

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" разработал особые RFID-метки, позволяющие маркировать багаж в аэропортах и отслеживать его перемещение. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

— Одноразовый чип будут крепить на стойках регистрации, — сказано в сообщении.

Пассажиры смогут следить за перемещением багажа в режиме реального времени через мобильное приложение.

Как отмечается, производство меток уже запущено. С 2020 года, согласно решению Международной ассоциации воздушного транспорта, маркировка багажа RFID-метками будет обязательной во всех аэропортах мира.

Если пассажир заявит о потере, сотрудники аэропорта благодаря чипу смогут оперативно найти багаж и вернуть владельцу.

Стоимость московской разработки соответствует средней цене аналогичных чипов, сделанных в других странах. Закупать устройства, изготовленные резидентом "Технополиса", уже начали российские и зарубежные авиакомпании.

Напомним, Ассоциация туроператоров России сообщила об увеличении числа поездок россиян за границу.