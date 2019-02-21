Опрос показал, что каждый пятый россиянин недоволен своей зарплатой

Кроме того, почти треть респондентов заявили, что недовольны соцпакетом и нематериальными бонусами.

Почти 20% россиян не удовлетворены уровнем своей заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом Rabota.ru.

— Больше всего наши соотечественники не удовлетворены соцпакетом и нематериальными бонусами (30%), которые им предлагают работодатели, — приводит сообщение аналитиков ТАСС. — На втором месте оказалась зарплата (19%).

Говоря же о плюсах своей работы, больше всего россияне довольны графиком — об этом заявили 43% респондентов. На втором месте среди положительных сторон — стабильность компании (40%). На третьем — расположение места работы (36%).