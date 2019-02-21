Солдат-контрактник погиб, попав под танк на Алтае

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Солдат-контрактник погиб, попав под танк на Алтае

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, причины произошедшего устанавливаются.

Солдат-контрактник попал под танк в воинской части в городе Алейске Алтайского края, спасти его не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) пояснили, что трагедия произошла 14 февраля на плановых занятиях по боевой подготовке на одном из полигонов. В ЦВО уточнили, что солдат был придавлен танком, совершавшим манёвр, к борту другой машины.

В причинах трагедии разбирается комиссия округа совместно с правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, военнослужащий нарушил технику безопасности.

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