За едой, вином и в горы. Россияне назвали любимые тематические путешествия

Гастрономические и винные туры стали самыми популярными у российских путешественников. Отведать национальную кухню или продегустировать новое вино мечтает 21 процент российских туристов. Об исследовании, проведённом сервисом путешествий "Туту.ру", рассказывает РИА "Новости".
На втором месте в рейтинге тематических туров — поездка в горы. Покататься на лыжах и сноуборде, а может, и подняться на вершину хотели бы 18 процентов респондентов. Третий по популярности тур — ради изучения иностранного языка или обучения чему-то новому, в такое путешествие отправились бы 11 процентов опрошенных.
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