Forbes нашёл в России вторую женщину-миллиардера

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Forbes нашёл в России вторую женщину-миллиардера

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Первой является президент Inteco Management и супруга Юрия Лужкова Елена Батурина.

Журнал Forbes оценил состояние владелицы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и признал её второй женщиной-миллиардером в России. Эксперты журнала изучили данные об объёме продаж и прибыли, а также другие показатели Wildberries и оценили компанию в $1,2 миллиарда.

Таким образом, интернет-магазин занял четвёртое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, а его владелица получила звание второй миллиардерши. Первой является президент Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Напомним, в предыдущем рейтинге Forbes в октябре 2018 года говорилось, что Бакальчук владеет активами $600 млн, а состояние Батуриной было оценено в в $1,2 миллиарда.

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