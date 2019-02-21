Forbes нашёл в России вторую женщину-миллиардера

Первой является президент Inteco Management и супруга Юрия Лужкова Елена Батурина.

Журнал Forbes оценил состояние владелицы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и признал её второй женщиной-миллиардером в России. Эксперты журнала изучили данные об объёме продаж и прибыли, а также другие показатели Wildberries и оценили компанию в $1,2 миллиарда.

Таким образом, интернет-магазин занял четвёртое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, а его владелица получила звание второй миллиардерши. Первой является президент Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Напомним, в предыдущем рейтинге Forbes в октябре 2018 года говорилось, что Бакальчук владеет активами $600 млн, а состояние Батуриной было оценено в в $1,2 миллиарда.