"В наказание за назойливость". В Новокузнецке рэпер ограбил своих фанатов

Две тысячи рублей, которыми разжился исполнитель, он вскоре спустил на спиртные напитки.

Полиция Новокузнецка возбудила два уголовных дела по статье "Грабёж" в отношении 19-летнего рэпера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, пишет РИА "Новости".

К правоохранителям обратились два молодых человека. Они рассказали, что были на концерте местного музыканта в одном из ночных клубов города. После выступления поклонники хотели пообщаться с рэпером, однако их кумира это разозлило. Исполнитель несколько раз ударил фанатов, после чего ограбил, забрав мобильные телефоны и две тысячи рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. В ходе обыска в его квартире были найдены сотовые телефоны потерпевших. Задержанный признал свою вину, пояснив, что поклонников ограбил "в наказание за назойливость".

Напомним, несколько лет назад в Забайкалье рэперы ограбили почту, чтобы записать дебютный альбом.