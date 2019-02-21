Отмечается, что при необходимости на городские маршруты будут выделены дополнительные автобусы.

Московский транспорт готов к увеличению потока пассажиров из-за снегопада. Об этом говорится в микроблоге столичного транспортного комплекса в Twitter.

— Весь городской транспорт подготовлен к работе в сложных погодных условиях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости будут выведены дополнительные автобусы. Кроме того, к увеличению пассажиропотока готов и метрополитен Москвы.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", по состоянию на 11:50 мск загруженность на дорогах — пять баллов.