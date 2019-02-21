"С разбитым сердцем ухожу в траур". Кошка Лагерфельда ответила на соболезнования

Возможная наследница состояния дизайнера пообещала, что постарается жить "без папочки, будучи независимой женщиной".

Кошка кутюрье Карла Лагерфельда Шупетт поблагодарила подписчиков в "Инстаграме" за соболезнования в связи со смертью своего знаменитого хозяина. Главный модельер французского Дома моды Chanel скончался 19 февраля.

— Спасибо вам за соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я ухожу в траур, — говорится в аккаунте Шупетт.

Усатая возможная наследница состояния Лагерфельда предстала в чёрной шляпке с траурной вуалью и пообещала, что постарается жить "без папочки, будучи независимой женщиной".

Напомним, Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что вместо него главным модельером Chanel станет Виржини Виар. Как писал Лайф, наследницей состояния кутюрье может стать его кошка Шупетт.