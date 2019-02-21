В Алжире при крушении военного вертолёта погибли два человека

Вечером в среду, 20 февраля, в Алжире потерпел крушение военный вертолёт, сообщает агентство Синьхуа.
#Algeria:— DZ Breaking (@dzbreaking1) February 21, 2019
⛔️Crash of #military helicopter in #Tiaret https://t.co/HMA7OnXGRS pic.twitter.com/yqoHGtQt1z
Катастрофа произошла в провинции Тиарет, в отдалённом месте в 220 километрах юго-западнее столицы страны — города Алжира. В результате погибли два человека.
Напомним, весной 2018 года при крушении самолёта Ил-76ТД в Алжире погибли 257 человек.
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