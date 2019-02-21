В Алжире при крушении военного вертолёта погибли два человека

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В Алжире при крушении военного вертолёта погибли два человека

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Фото: © Twitter/dzbreaking1

В Министерстве обороны страны пока никак не прокомментировали информацию о произошедшем.

Вечером в среду, 20 февраля, в Алжире потерпел крушение военный вертолёт, сообщает агентство Синьхуа.

Катастрофа произошла в провинции Тиарет, в отдалённом месте в 220 километрах юго-западнее столицы страны — города Алжира. В результате погибли два человека.

Напомним, весной 2018 года при крушении самолёта Ил-76ТД в Алжире погибли 257 человек.

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