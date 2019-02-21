Названы лучшие британские музыканты

Диджей Кэлвин Харрис и группа The 1975 — главные победители церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards. Соответствующее мероприятие прошло 20 февраля в Лондоне.
Диджея Кэлвина Харриса признали лучшим британским продюсером. Его совместная песня с Дуа Липой (One Kiss) признана лучшим синглом года.
Что же касается The 1975, то группа победила в номинациях "Лучшая британская группа" и "Лучший британский альбом" за альбом A Brief Inquiry into Online Relationships.
Лучшая британская певица — Джорджа Смит, лучший певец — Джордж Эзра, лучший дебютант — Том Уолкер. Награду за лучшее видео получила группа Little Mix (за клип Woman Like Me).
Лучшим иностранным певцом признан рэпер Дрейк, певицей — Ариана Гранде, а иностранной группой — The Carters (дуэт Бейонсе и Джей Зи). Певица Пинк получил награду за выдающийся вклад в музыку, а Эд Ширан — премию "Международный успех".
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