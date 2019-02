Названы лучшие британские музыканты

В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград Brit Awards.

Диджей Кэлвин Харрис и группа The 1975 — главные победители церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards. Соответствующее мероприятие прошло 20 февраля в Лондоне.

Диджея Кэлвина Харриса признали лучшим британским продюсером. Его совместная песня с Дуа Липой (One Kiss) признана лучшим синглом года.

Что же касается The 1975, то группа победила в номинациях "Лучшая британская группа" и "Лучший британский альбом" за альбом A Brief Inquiry into Online Relationships.

Лучшая британская певица — Джорджа Смит, лучший певец — Джордж Эзра, лучший дебютант — Том Уолкер. Награду за лучшее видео получила группа Little Mix (за клип Woman Like Me).

Лучшим иностранным певцом признан рэпер Дрейк, певицей — Ариана Гранде, а иностранной группой — The Carters (дуэт Бейонсе и Джей Зи). Певица Пинк получил награду за выдающийся вклад в музыку, а Эд Ширан — премию "Международный успех".