В США с большим успехом и аншлагами прошли показы фильма "Т-34"

Отмечается, что ни один из кинотеатров, где были запланированы основные показы, не отказался от них.

В США с большим успехом и аншлагами прошли основные показы российского фильма "Т-34". Об этом рассказал Александр Беляков, директор по развитию компаний "Киносфера", которая осуществляет кинопрокат ленты в Штатах и Канаде. Как отметил Беляков, 20 февраля картину показали, как и планировалось, в Майами, Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле, Денвере, Хьюстоне, Бостоне, Филадельфии, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

— Ни один из кинотеатров не отказался от показа, — приводит его слова ТАСС. — Картина прошла с большим успехом у зрителей.

Беляков отметил, что, несмотря на звонки и письма активистов, которые требовали не допустить выхода фильма на экраны, единственное, чем они отметились, — это организацией небольшого пикета у бостонского кинотеатра. Туда активисты принесли воздушные шарики в виде танка, однако, по словам представителя "Киносферы", демонстрация больше походила на рекламу картины.

В то же время в Сан-Франциско запланированный на 21 февраля сеанс отменили из-за звонков и писем радикалов. В Бостоне по той же причине показ перенесли из частного кинотеатра в зал, который принадлежит крупной киносети.

Напомним, показ "Т-34" запланирован в США с 17 по 24 февраля. Ранее Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отменить показ российского боевика. Американская сеть кинотеатров Regal Cinemas отвергла предложение украинцев. Как писал Лайф, министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что авторы предложения запретить показ фильма за границей "больные на голову".