В Крыму кораблям НАТО посоветовали "держаться подальше" от берегов полуострова

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В Крыму кораблям НАТО посоветовали "держаться подальше" от берегов полуострова

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Фото: pixabay

Депутат регионального парламента отметил, что РФ отслеживает все военные манёвры у своих рубежей.

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил агентству РИА "Новости", что кораблям НАТО следует держаться подальше от крымских берегов.

— Провокаций в отношении российского региона никто не допустит, — сказал Гемпель, отметив, что учения Североатлантического альянса в Чёрном море пройдут под пристальным вниманием со стороны России.

По мнению Гемпеля, учения у границ России — очередная провокация. Он напомнил о том, что у Соединённых Штатов репутация страны, создающей вооружённые конфликты.

Ранее стало известно, что корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) собрались в Чёрном море для участия в учениях альянса по разминированию.

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