Джабаров сравнил Порошенко с моськой из басни Крылова за слова о войне с Россией

Парламентарий считает, что народ никогда не поддержит лидера, который захочет воевать с братской страной.

Заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности полномасштабной войны с Россией говорит о том, что у него началась "предвыборная истерика". Об этом заявил в беседе с Лайфом член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что совсем недавно украинский лидер высказывал желание наладить "холодный мир" с Россией. Он предположил, что политик попросту забыл о своих словах.

— Теперь о войне. Если он имеет в виду Украину, отвечу словами басни Крылова: "Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона". А во-вторых, я думаю, что народ Украины никогда не поддержит своего президента, который захочет воевать с братской Россией, — считает Джабаров.

Собеседник Лайфа также считает, что у Порошенко может появиться хоть какой-то шанс на победу в выборах только в том случае, если он пойдёт на них честно, без подтасовок и фальсификаций. Лидеру Незалежной, по мнению сенатора, следует допустить на голосование наблюдателей и попытаться искать диалог с Россией, а не разрывать с ней все отношения.

На Генассамблее ООН Пётр Порошенко заявил, что полномасштабная война с Россией уже "не является чем-то нереальным".