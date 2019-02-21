Спутница женщины — премьера Сербии родила сына

Спутница премьер-министра Сербии Аны Брнабич Милица Джурджич родила сына. Об этом сообщает Blic.
По данным таблоида, роды прошли в среду, 20 февраля, в Белграде. Мальчика назвали Игор. В офисе премьера Сербии уточнили, что роды прошли успешно.
Dobili sina: Porodila se Milica Đurđić, partnerka Ane Brnabić @anabrnabic @SerbianPM #AnaBrnabic #Brnabic https://t.co/Bq04CKsqXO— Radio Sarajevo (@radiosarajevo) 20 февраля 2019 г.
Как отмечается, Брнабич пришлось отложить рабочий визит в Брюссель. Связаны ли между собой два события, не уточняется.
Ана Брнабич возглавила Правительство Сербии летом 2017 года, став первой женщиной — премьером этой страны.
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