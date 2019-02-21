Спутница женщины — премьера Сербии родила сына

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Спутница женщины — премьера Сербии родила сына

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Фото: © Twitter/24Sata_HR

Сама глава правительства пока никак не прокомментировала рождение ребёнка у своей возлюбленной.

Спутница премьер-министра Сербии Аны Брнабич Милица Джурджич родила сына. Об этом сообщает Blic.

По данным таблоида, роды прошли в среду, 20 февраля, в Белграде. Мальчика назвали Игор. В офисе премьера Сербии уточнили, что роды прошли успешно.

Как отмечается, Брнабич пришлось отложить рабочий визит в Брюссель. Связаны ли между собой два события, не уточняется.

Ана Брнабич возглавила Правительство Сербии летом 2017 года, став первой женщиной — премьером этой страны.

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