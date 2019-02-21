В Кремле уверены, что в деле Baring Vostok будет установлена истина

По мнению Пескова, предпринимателя никто не может признать виновным, кроме суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в ходе следствия по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви будет установлено, виновен бизнесмен или нет.

— Мы никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина. Кроме суда никто не может назвать Калви виновным, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что ситуация с Baring Vostok не отразится на инвестклимате в России, поскольку страна "была и остаётся заинтересованной в создании максимально комфортного климата" для иностранных инвесторов.

Напомним, основателя и управляющего партнёра Baring Vostok Майкла Калви и ещё пять человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. Суд арестовал основателя Baring Vostok в субботу, 16 февраля.