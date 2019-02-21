"Взаимовыгодно". Песков рассказал об интересе РФ в сотрудничестве с Венесуэлой

Россия заинтересована и продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков.
— Это взаимовыгодное сотрудничество, — подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро поручило группе руководителей, которые представляют порядка 50 компаний, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии, а также начать выстраивать отношения с поставщиками в этих государствах.
Песков выразил мнение, что поручения властей Венесуэлы должны комментировать они сами.
— Наверное, нужно, чтобы именно венесуэльские власти их комментировали, легитимные венесуэльские власти, — подчеркнул представитель Кремля.
Как писал ранее Лайф, Россия отправит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи.
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