"Взаимовыгодно". Песков рассказал об интересе РФ в сотрудничестве с Венесуэлой

Ранее сообщалось, что Россия отправит в эту страну триста тонн гуманитарной помощи.

Россия заинтересована и продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков.

— Это взаимовыгодное сотрудничество, — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро поручило группе руководителей, которые представляют порядка 50 компаний, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии, а также начать выстраивать отношения с поставщиками в этих государствах.

Песков выразил мнение, что поручения властей Венесуэлы должны комментировать они сами.

— Наверное, нужно, чтобы именно венесуэльские власти их комментировали, легитимные венесуэльские власти, — подчеркнул представитель Кремля.

Как писал ранее Лайф, Россия отправит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи.