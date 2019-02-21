Песков не располагает информацией о российской гумпомощи Венесуэле

Доставку на днях проанонсировал Николас Мадуро. По его словам, речь идет о 300-тонном грузе, состоящем, в том числе, из медикаментов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявление законного лидера Венесуэлы о том, что из Москвы в Каракас были направлены 300 тонн гуманитарной помощи. Такая информация прозвучала на встрече политика с научным сообществом. Песков признался, что подробностями не располагает, в том числе и по части того, в чем заключалась гуманитарная помощь, а также кто занимался ее отправкой.

— Не располагаю этой информацией, поэтому сейчас не могу ответить на этот вопрос, мне нужно уточнять, — добавил представитель Кремля.

Напомним, в конце января 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, как сообщается, с подачи США, объявил себя временным президентом страны. В ответ на это Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив их в попытке организовать в Каракасе госпереворот. В связи со всеми этими событиями в стране обострился гуманитарный кризис.