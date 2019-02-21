После самосуда родителей над хулиганом в Приморье отстранили директора школы

Также детей передали другому, более опытному классному руководителю. Разбирательства продолжаются.

Директора школы номер 2 в Большом Камне Приморского края отстранили от работы, после того как группа родителей окунула в унитаз пятиклассника, терроризировавшего весь класс, сообщает информагентство Deita.ru.

Вместе с директором от своих обязанностей освобождён и классный руководитель, в чьём классе долгое время конфликтовали дети.

Ранее Лайф рассказывал, что родители детей, пострадавших от школьного хулигана, устроили самосуд над пятиклассником. За то, что тот третировал других детей, а одну девочку ударил в живот и она попала в больницу с подозрением на разрыв селезёнки, хулигана окунули головой в унитаз. Однако из-за несовершеннолетия хулигана ему за проступки ничего не было, а против родителей возбудили дело. Они подали встречные заявления.