Путин может обсудить развитие Арктики с кабмином

Совещание президента РФ Владимира Путина с кабмином 27 февраля может быть посвящено теме развития Арктики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Тема Арктики может стать профильным вопросом... Повестка заседания пока дорабатывается, — отметил представитель Кремля.
Встречи Путина с членами правительства являются регулярными и проводятся в среднем один раз в две недели. В ходе данных совещаний обсуждаются один-два профильных вопроса и актуальные текущие темы.
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