Сроки визита Путина в Саудовскую Аравию согласуют по дипломатическим каналам

Дата визита президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия согласовывается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Сроки визита будут дальше согласовываться и будут согласованы по дипломатическим каналам, — заявил Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, в ходе которого лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на продолжение укрепления российско-саудовских связей.
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