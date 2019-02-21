Сроки визита Путина в Саудовскую Аравию согласуют по дипломатическим каналам

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Сроки визита Путина в Саудовскую Аравию согласуют по дипломатическим каналам

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Президент России Владимир Путин. Фото: © kremlin.ru

Ранее стало известно о планах Эр-Рияда произвести крупные вложения в российскую экономику.

Дата визита президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия согласовывается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сроки визита будут дальше согласовываться и будут согласованы по дипломатическим каналам, — заявил Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, в ходе которого лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на продолжение укрепления российско-саудовских связей.

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