Песков заявил, что Путин и король Саудовской Аравии высоко оценили сделку ОПЕК+

Читайте также

Песков заявил, что Путин и король Саудовской Аравии высоко оценили сделку ОПЕК+

140

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд (слева) во время встречи. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Представитель Кремля отметил, что сроки визита саудовского лидера в нашу страну ещё не согласованы.

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили сделку ОПЕК+. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии на международных рынках энергетических будет продолжено, — сказал он. — Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королём, и президентом России.

В то же время Песков не уточнил, когда саудовский лидер посетит нашу страну. По словам пресс-секретаря президента РФ, сроки визита будут дальше согласовываться.

Как писал Лайф, ранее президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на продолжение укрепления российско-саудовских связей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×