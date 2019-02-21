Песков заявил, что Путин и король Саудовской Аравии высоко оценили сделку ОПЕК+

Представитель Кремля отметил, что сроки визита саудовского лидера в нашу страну ещё не согласованы.

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили сделку ОПЕК+. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Взаимодействие РФ и Саудовской Аравии на международных рынках энергетических будет продолжено, — сказал он. — Эффективность этого взаимодействия была высоко оценена и королём, и президентом России.

В то же время Песков не уточнил, когда саудовский лидер посетит нашу страну. По словам пресс-секретаря президента РФ, сроки визита будут дальше согласовываться.

Как писал Лайф, ранее президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на продолжение укрепления российско-саудовских связей.