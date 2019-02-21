Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Они обсудили двусторонние и международные вопросы. Об этом сообщили в Кремле.

— Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником — Днём защитника Отечества, — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что визит Нетаньяху в Россию отложен. В МИД подтвердили эту информацию.

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