Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Они обсудили двусторонние и международные вопросы. Об этом сообщили в Кремле.
— Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником — Днём защитника Отечества, — добавили в пресс-службе Кремля.
Ранее стало известно, что визит Нетаньяху в Россию отложен. В МИД подтвердили эту информацию.
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