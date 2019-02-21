Адвокат подтвердил предъявление обвинения основателю фонда Baring Vostok Калви

К настоящему моменту обвинения предъявлены всем фигурантам дела, кроме Филиппа Дельпаля.

Адвокат основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил появившуюся в СМИ информацию о предъявлении его бизнесмену обвинения в мошенничестве по уголовному делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

— Да, действительно, сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — заявил адвокат Калви агентству ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источник в СКР сообщило о том, что Калви инкриминируют "мошенничество в особо крупном размере в составе группы".

Основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и ещё пять человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. Суд арестовал Калви 16 февраля. В Кремле выразили уверенность, что в деле Baring Vostok будет установлена истина.