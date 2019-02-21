СМИ: ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Поставка была организована фиктивным абонентам, в отчётности газ отражали как потерянный.

Служба экономической безопасности ФСБ незадолго до арестов по делу Арашуковых передала в СКР документ о выявленных на Северном Кавказе хищениях газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на датированную 22 января справку, подлинность которой подтвердил знакомый с ходом расследования источник.

В документе уточняется, что Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого ОПС открывали фиктивные лицевые счета в базах данных "Газпром межрегионгаза". Их привязывали к плательщикам с недействительным адресом или же делали обезличенными.

Поставляемый таким абонентам газ забирали себе участники преступной группы, отчитываясь о потерях из-за невозможности взыскания оплаты с абонентов в полном объёме.

Отмечается, что по такой схеме в период с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии — на 1 миллиард рублей.

В Дагестане указанным способом с декабря 2007-го по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.

С помощью других противоправных схем члены ОПС создали в Дагестане "фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 миллиарда рублей".

Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк заявил, что обвинение его подзащитного в нынешнем виде не является конкретным, так как в деле нет потерпевшей стороны.

Рауль Арашуков и его сообщники подозреваются в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. Из справки ФСБ следует, что большая часть была похищена из поставок в Дагестан. Адвокаты Арашукова заявили, что голубое топливо могли красть потребители. Свою вину находящийся под арестом мужчина не признаёт.