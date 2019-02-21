В Мюнхене произошла стрельба, есть погибшие

Два человека погибли при стрельбе в Мюнхене. Об этом сообщает полиция города в своём аккаунте в Twitter.
На месте инцидента были обнаружены тела двух мужчин и огнестрельное оружие. По предварительным данным, один из них — предполагаемый нападавший.
Auf einer Baustelle in #München sind Schüsse gefallen, zwei Menschen starben. Die Polizei ist im Stadtteil #Au im Großeinsatz. https://t.co/8rBCDtpLyI— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) 21 февраля 2019 г.
Как уточняется, стрельба произошла на стройке, опасности для населения нет.
Правоохранители начали расследование причин и обстоятельств случившегося.
Напомним, в мае 2018 года в Германии мужчина открыл стрельбу по прохожим и убил двух человек.
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