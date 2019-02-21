В Мюнхене произошла стрельба, есть погибшие

По информации издания Bild, ей предшествовала ссора рабочих на строительной площадке.

Два человека погибли при стрельбе в Мюнхене. Об этом сообщает полиция города в своём аккаунте в Twitter.

На месте инцидента были обнаружены тела двух мужчин и огнестрельное оружие. По предварительным данным, один из них — предполагаемый нападавший.

Auf einer Baustelle in #München sind Schüsse gefallen, zwei Menschen starben. Die Polizei ist im Stadtteil #Au im Großeinsatz. https://t.co/8rBCDtpLyI — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) 21 февраля 2019 г.

Как уточняется, стрельба произошла на стройке, опасности для населения нет.

Правоохранители начали расследование причин и обстоятельств случившегося.

Напомним, в мае 2018 года в Германии мужчина открыл стрельбу по прохожим и убил двух человек.