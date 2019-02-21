Медведев призвал кабмин приступить к выполнению задач из послания Путина

По его мнению, членам правительства не следует дожидаться формальной публикации поручений.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину приступить к реализации задач, озвученных президентом 20 февраля в послании Федеральному собранию.

— Будет опубликован перечень поручений, которые становятся ориентиром для работы. При этом просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке реализации тех решений, инициатив, с которыми выступил президент, — сказал глава кабмина.

Медведев заявил, что членам правительства хорошо известно, какие шаги необходимо предпринять, "где-то нужно реагировать и более оперативно". Он уточнил, что это касается и ряда поручений, озвученных вчера Путиным. Премьер подчеркнул, что "по ним нужно начинать работать немедленно".

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.