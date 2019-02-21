У перевозящих более $100 тысяч через границу могут спросить об источнике денег

В ЕЭК, однако, отметили, что пока рано говорить о конкретной сумме, так как обсуждение вопроса только началось.

Таможня стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может начать требовать у граждан подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности от $100 тысяч. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

По информации агентства, ранее Минфин, который курирует ФТС, предлагал больший порог. Однако эту инициативу не приняли в Евразийской экономической комиссии.

В то же время в ЕЭК отметили, что пока рано говорить о конкретной сумме, так как обсуждение вопроса только началось.

В настоящее время декларированию подлежат наличные от $10 тысяч. Согласно статистике 2018 года, за этот период было зарегистрировано более 22 тысяч случаев декларирования наличных до $100 тысяч (общая сумма — $715 млн), более 800 случаев наличности от $500 тысяч до $1 млн (общая сумма — $630 млн), более 600 случаев наличности от $1 млн (общая сумма — $1,1 млрд).