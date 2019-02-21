Минтруд вернёт пенсионерам социальную доплату по поручению Путина

Сейчас на дополнительную помощь могут претендовать только те пожилые люди, чей доход не превышает прожиточного минимума.

Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчёта пенсий в регионах после поручения, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать соцдоплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), — разъяснили в Минтруде.

После внесения изменений материальное обеспечение безработных пожилых граждан в каждом году будет превышать размер ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ. Таким образом, пенсионеры получат прибавку.

В соответствии с действующим законодательством безработный пенсионер может расчитывать на социальную доплату к пенсии, если общая сумма его дохода не достигает установленного в регионе его проживания уровня ПМП.

В ходе Послания Федеральному собранию президент РФ заявил, что уже с 2019 года индексация ежемесячных денежных выплат и пенсий должна проводиться, даже если доход пенсионера превысил прожиточный минимум. Владимир Путин поручил пересчитать выплаты по пенсиям за первые месяцы этого года.