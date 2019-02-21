Microsoft закрыла онлайн-продажу подписок на сервисы Xbox в России

Начиная с 21 февраля Microsoft закрыла в России онлайн-продажу подписок для консолей Xbox. Об этом сообщает vc.ru, ссылаясь на представителей фирмы. Решение касается подписки Xbox Live Gold (нужна для игры с другими пользователями), а также Xbox Game Pass (открывает доступ к библиотеке игр).
Как сообщили в пресс-службе Microsoft, компания провела технический и операционный анализ, по итогам которого было принято соответствующее решение. Теперь покупать подписки можно в розничных и онлайн-магазинах партнёров.
В компании принесли извинения за возможные неудобства. В настоящий момент на сайте Microsoft уже нельзя купить Xbox Live Gold.
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