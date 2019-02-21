Директор школы объяснила, как мясо с "щупальцами" попало в суп

По её словам, во время трапезы никто из ребят не жаловался на содержимое своей тарелки.

Директор школы в посёлке Юргамыш Курганской области объяснила, почему ученикам подали суп с мясом с "щупальцами" и как подозрительный ингредиент попал в блюдо.

— Суп из консервов высшего сорта, говядина тушёная высшего сорта, ГОСТ... Приготовлено первое блюдо было по технологии. Тушёнку предварительно выложили в специальную тару и просмотрели, никаких подозрительных элементов не обнаружили, — цитирует директора школы телеканал "360".

По её словам, во время трапезы никто из учеников не возмущался из-за содержимого своей тарелки и не жаловался повару или педагогам. Собеседница телеканала отметила, что сотрудники школы узнали обо всём только на следующий день из Интернета и СМИ.

Ранее Лайф писал, что школьники из Юргамыша опубликовали в соцсетях фото своего странного обеда — суп с мясом с "щупальцами". Позже сообщалось, что после этого детям запретили приносить сотовые телефоны в столовую. В школе заверили, что ничего не запрещали.