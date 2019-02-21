Второй полуфинал "Лидеров России" для ЦФО прошли 30 человек

К настоящему моменту определены 269 из 300 финалистов общенациональных соревнований управленцев.

В финал конкурса управленцев "Лидеры России" из второго полуфинала для регионов Центрального федерального округа (ЦФО) вышли 30 участников. Об этом сообщается на сайте организации "Россия — страна возможностей".

— По итогам второго полуфинала в Центральном федеральном округе приглашения в финал получили 30 участников из Москвы, — заявил Алексей Комиссаров, руководитель конкурса и гендиректор организации "Россия — страна возможностей".

Как уточняется, из набравших высокие баллы, но не прошедших в финал конкурсантов сформирован лист ожидания.

Прошедшим в финал участникам нужно выполнить задание "Сердце лидера". В случае его невыполнения финалиста ждёт дисквалификация, его заменит полуфиналист из листа ожидания, выполнивший условие конкурса.

Напомним, из-за большого числа участников в ЦФО провели два полуфинала. По итогам первого финалистами стали 33 человека.

Финал "Лидеров России" пройдёт в Сочи с 13 по 17 марта.