Составлен портрет типичного российского квартиросъёмщика

Как выяснилось, чуть больше 10% квартирантов одновременно с арендой выплачивают ипотеку.

Эксперты портала Domofond.ru составили портрет типичного квартиросъёмщика, опросив более двух тысяч арендаторов жилья по всей стране. Как выяснилось, 54% съёмщиков живут в однокомнатных квартирах, 66% проживают вместе с партнёром или семьёй, 57% арендаторов не имеют детей. Эти данные приводит "Лента.ру".

Подавляющее большинство участников опроса (88%) находятся в поисках меблированного жилища, однако главным критерием при выборе, как показали опросы, является состояние комнат и качество ремонта — об этом заявили 82% респондентов.

Вопрос, на каком этаже находится жильё, важен для 32% съёмщиков, при этом 28% участников опроса подходит любой этаж, кроме первого и последнего. Любой, кроме первого, подошёл бы 22% арендаторов. На материал, из которого построен дом, потенциальные жильцы обращают внимание меньше всего. 57% квартиросъёмщиков заявили, что им это безразлично. При этом треть опрошенных заявила, что они хотели бы жить в кирпичном доме, 6% выбрали монолит, а 3% — панельный дом.

Говоря о коммунальных услугах, 77% респондентов отметили, что готовы оплачивать их по счётчикам, 19% готовы оплачивать всю коммуналку. 29% не против залога, однако оплачивать работу агентов хотят лишь 10% квартиросъёмщиков. Ещё 11% и 9% опрошенных допускают расходы на парковку и консьержа, а 8% не хотят никаких дополнительных расходов.

— Более половины опрошенных не обременены ипотечными кредитами и не собираются их брать, — сообщают эксперты. — Треть намерена оформить ипотеку в будущем и переехать в собственную квартиру.

Кроме того, отмечается, что чуть больше 10% квартиросъёмщиков одновременно с арендой выплачивают ипотеку.