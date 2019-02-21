Как петербургский валенок попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря Путину

Художница из Санкт-Петербурга Валерия Лошак пробилась в Книгу рекордов Гиннесса с самым большим в мире валенком после двух с половиной лет споров.

Творение из войлока, представленное в деревне Верхние Мандроги в Ленобласти, не хотели признавать обувью, но россиянка доказала специалистам обратное.

— Гиннесс утверждал, что валенок — это носок, который в принципе обувью быть не может. Но, когда к доказательной базе мы приложили фото Владимира Владимировича Путина в валенках, все сомнения тут же исчезли! — написала она во "ВКонтакте".

Размер творения Валерии впечатляет: три метра в высоту и 2,5 метра в длину. В Книгу рекордов Гиннесса "обувка Гулливера" попала в категории Largest felt boot. Художница назвала признание её валенка победой национальных русских традиций и заявила, что гордится историей и традициями своей страны.