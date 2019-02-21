Метеозависимым приготовиться! Москву накроет высокое атмосферное давление

Скорость ветра в столичном регионе составит от трёх до девяти метров в секунду, ожидается снег.

В предстоящие выходные 23 и 24 февраля в Москве прогнозируется повышенное атмосферное давление. Как уточнили в центре погоды "Фобос", днём в субботу оно возрастёт до 760 миллиметров ртутного столба.

— В воскресенье давление будет падать, но останется выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба, — цитирует агентство РИА "Новости" слова представителя погодного центра.

Днём в субботу синоптики прогнозируют температуру до минуса шести градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса, ожидаются осадки в виде снега.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил Лайфу, что 23 февраля москвичам следует ждать суровой погоды.