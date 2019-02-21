"Не при детях!" ВЦИОМ выяснил, как часто россияне ругаются матом

Лишь 20% опрошенных признались, что матерятся каждый день. А как же все остальные?! Что за...

Каждый пятый россиянин признался, что ежедневно ругается матом. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров в ходе круглого стола "Российская государственность и русский язык: история и современность".

Опрос проводился среди совершеннолетних граждан России.

— Наше "великое" культурное сокровище — русский мат. 20% опрошенных — самые честные люди — признались, что используют его практически каждый день, — прокомментировал он.

Между тем Лайф решил провести аналогичный опрос среди своих читателей. Ругаетесь или нет? Только по-честному.

Напомним, что в 2018 году был составлен рейтинг самых матерящихся городов России. Оказалось, что больше всего крепкое словцо любят в Перми, а на втором и третьем месте оказались Воронеж и Иваново.

А если вы сами находитесь во власти этой вредной привычки и мечтаете от неё избавиться, то следуйте инструкции, которую специально для вас составил Лайф.