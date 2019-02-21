Тор станет Халком. Крис Хемсворт получил новую роль в кино

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Тор станет Халком. Крис Хемсворт получил новую роль в кино

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Фото: © ВикипедияWikimedia Commons

Популярный актёр получил не только главную роль в байопике, но ещё и продюсерское кресло.

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в биографическом фильме. Ленту о Терри Джин Боллеа снимет режиссёр Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Джокер"). Об этом сообщает THR.

Сценарий напишет Джон Поллоно. Он получил популярность благодаря работе над драмой "Сильнее". Продюсерами проекта выступят Брэдли Купер, Тодд Филлипс, Эрик Бишофф, а также сам Хемсворт.

Напомним, Халк Хоган — самый популярный рестлер 80-х годов. В 2005 году его ввели в Зал славы WWE — это сделал Сильвестр Сталлоне. Уже в 2015 году WWE разорвала контракт с Хоганом. Причина — расистский скандал. Позже Хоган извинился за свои слова.

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