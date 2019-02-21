"Не сдержался". Жена устроившего самосуд над школьником объяснила действия мужа

Женщина заявила, что директор учебного заведения никак не реагировала на жалобы родителей учащихся.

Супруга мужчины, который окунул головой в унитаз ученика пятого класса одной из школ Приморья, рассказала о подробностях случившегося радиостанции "Говорит Москва".

По словам женщины, супруг не планировал устраивать самосуд над школьником. Накануне инцидента на родительском собрании взрослые высказались за принятие срочных мер, так как от действий пятиклассника страдают школьники, ежедневно срываются уроки, нарушен учебный процесс. Родители подписали коллективную жалобу на имя директора школы.

В день инцидента мужчина случайно встретил около учебного заведения маму девочки, которая после удара школьника оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезёнки.

— Супруг решил зайти и поговорить с этим мальчиком. Видимо, так как этот ребёнок начал вести себя неадекватно по отношению к взрослому человеку — позволял себе нецензурные выражения и прочее, — муж не сдержался и решил макнуть его, дабы привести в чувства и показать, что нельзя так вести себя, — рассказала жена мужчины, который окунул школьника головой в унитаз.

Со слов женщины, учащиеся давно страдают от действий этого ученика, на которого взрослые неоднократно писали заявления в полицию. Мальчик, как утверждает родительница, отбирает деньги у учеников младшей школы, приносит с собой нож, рвёт и режет чужие вещи.

Напомним, в Приморье родители избили пятиклассника за издевательства над их детьми. После самосуда директора школы отстранили от работы.