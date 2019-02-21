Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о въезде на спортивные мероприятия

Документ временно применяется с 1 июня прошлого года и регулирует порядок въезда на ЧМ-2018 в России и II Европейские игры 2019 года в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Белоруссией о порядке въезда и транзита иностранцев, а также лиц без гражданства, направляющихся на международные спортивные мероприятия в 2018–2019 годах.

Соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года. Документ временно применяется с 1 июня прошлого года и регулирует порядок въезда на ЧМ-2018 в России и II Европейские игры 2019 года в Белоруссии.

Он предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства, направляющиеся на спортивные мероприятия в период их проведения в одной из стран, могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, а также документу для посещения этих мероприятий.